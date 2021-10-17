90'lı yılların en çok beğenilen filmlerinden olan En Büyük Şaban bu akşam televizyonda izleyicilerin beğenisine sunulacak. Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları adlı yapımından Türk sinemasına uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda bir çok ünlü isim yer alıyor. Başta Kemal Sunal olmak üzere Nilgün Bubikoğlu, Kamran Usluer'ın da profesonel oyunculuk sergilediği film hakkında En Büyük Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? En Büyük Şaban oyuncuları tam kadro! En Büyük Şaban filminin konusu nedir? soruları gündeme geldi. İşte filme dair bilgiler...
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?
En Büyük Şaban filmi 1983 yılında İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. Film, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden uyarlanmıştır.
EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULAR!
Kemal Sunal - Şaban
Nilgün Bubikoğlu - Hülya
Kamran Usluer - Faik Bey
Reha Yurdakul - Uşak Kamil
Hikmet Karagöz - Hikmet
Dinçer Çekmez - Boksör
Ayten Erman - Ayten
Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi
Hüseyin Kutman - Boks Hakemi
Yadigar Ejder - Boksör
Adem Taşay - Boksör
Mehmet Uğur - Hırsız
İbrahim Kurt - Hırsız
Orhan Çoban - Komiser
Ekrem Dümer - Doktor