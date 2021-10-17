Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.10.2021 19:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2021 19:50
    ABONE OL

    En Büyük Şaban filmi kaç yılında ve nerede çekildi? En Büyük Şaban oyuncuları tam kadro!

    Başrolünde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayımlanacak. Filmseverlerin merakla beklediği En Büyük Şaban filmi hakkında araştırmalar sıklaştı. En Büyük Şaban filminin kaç yılında çekildiği, karakterler ve oyunucuların isimleri merak ediliyor. Peki En Büyük Şaban filmi kaç yılında ve nerede çekildi? Konusu nedir? İşte En Büyük Şaban oyuncuları tam kadro....

    takvim.com.tr
    En Büyük Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi?

    90'lı yılların en çok beğenilen filmlerinden olan En Büyük Şaban bu akşam televizyonda izleyicilerin beğenisine sunulacak. Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları adlı yapımından Türk sinemasına uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda bir çok ünlü isim yer alıyor. Başta Kemal Sunal olmak üzere Nilgün Bubikoğlu, Kamran Usluer'ın da profesonel oyunculuk sergilediği film hakkında En Büyük Şaban filmi ne zaman ve nerede çekildi? En Büyük Şaban oyuncuları tam kadro! En Büyük Şaban filminin konusu nedir? soruları gündeme geldi. İşte filme dair bilgiler...

    EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

    En Büyük Şaban filmi 1983 yılında İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi. Film, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden uyarlanmıştır.

    EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULAR!

    Kemal Sunal - Şaban

    Nilgün Bubikoğlu - Hülya

    Kamran Usluer - Faik Bey

    Reha Yurdakul - Uşak Kamil

    Hikmet Karagöz - Hikmet

    Dinçer Çekmez - Boksör

    Ayten Erman - Ayten

    Zafer Önen - Boks Salonu Sahibi

    Hüseyin Kutman - Boks Hakemi

    Yadigar Ejder - Boksör

    Adem Taşay - Boksör

    Mehmet Uğur - Hırsız

    İbrahim Kurt - Hırsız

    Orhan Çoban - Komiser

    Ekrem Dümer - Doktor

        KONUSU NEDİR?

        Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu araması için gelmesiyle başlar. Otobüsten inmesiyle tokatlanması bir olur. Uyanık bir adam, Şaban'ın cebindeki 140.000 lirayı görür ve Şaban'a Boğaziçi Köprüsü'nün kendisinin olduğunu söyler, sonra da Boğaziçi Köprüsü'nü ona satarak Şaban'ı dolandırır ve parasını ele geçirir. Şaban da parasız kalır.

        Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendisini asmaya çalışan başka bir adam görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adam Faik Bey'de bir sorun vardır. İçkici olan bu adam ayılınca hiçbir şeyi hatırlamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş anında dost olur.

        Ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Ayrıca sarhoşken kendisini kurtardığı için Şaban'ı evine de almıştır. Ayılınca Şaban'ı hatırlamaz. Ayrıca Faik'in evinin uşağı Kamil, Şaban'dan hoşlanmamıştır. Faik ayılınca Kamil, Şaban'ı evden kovar. Şaban, o sırada çiçek satan kör bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak için çabalamaya başlar...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Güncel En Büyük Şaban filmi kaç yılında ve nerede çekildi? En Büyük Şaban oyuncuları tam kadro!
            SON DAKİKA