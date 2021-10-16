Taliban’ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'den flaş Türkiye açıklaması

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan ve Türkiye'nin tarihsel bağları olduğunu belirterek "Türkiye sahip olduğu imkanlarla Afganistan'da farklı alanlarda; örneğin, yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konusunda ve Afganistan'ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir." dedi.

Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle perşembe günü Türkiye'ye gelen Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, soruları yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'daki mevcut siyasi durumu ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüklerini aktaran Muttaki, Taliban'ın resmen tanınması ve ABD tarafından bloke edilen Afganistan'a ait varlıklarla ilgili konuların da gündeme geldiğini söyledi.

Afganistan'a ait varlıkların dondurulmasının uluslararası kanunlara ve insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Muttaki, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini, "Karşılıklı güzel mesajlar verildi. Afganistan hükümeti ve halkı konusunda görüşleri olumluydu." şeklinde özetledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Muttaki, "Ayrıca insani yardımlarla ilgili Türkiye Kızılay yetkilileriyle bir araya geldik. Türkiye'nin birçok ülkeye yardım yaptığı konuşuldu ve kış gelmeden Afganistan halkına yardım yapılmasını konuştuk. Yine İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüştük. Ziyaretimiz çok iyi geçti. Onlar bizi iyice dinlediler, biz de onları iyice dinledik. İnşallah gelecekte bu tür oturumları Kabil'de de gerçekleştiririz." diye konuştu.