Taliban’ın Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'den flaş Türkiye açıklaması

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan ve Türkiye'nin tarihsel bağları olduğunu belirterek "Türkiye sahip olduğu imkanlarla Afganistan'da farklı alanlarda; örneğin, yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konusunda ve Afganistan'ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir." dedi.
Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle perşembe günü Türkiye'ye gelen Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, soruları yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan'daki mevcut siyasi durumu ve iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüklerini aktaran Muttaki, Taliban'ın resmen tanınması ve ABD tarafından bloke edilen Afganistan'a ait varlıklarla ilgili konuların da gündeme geldiğini söyledi.
Afganistan'a ait varlıkların dondurulmasının uluslararası kanunlara ve insan haklarına aykırı olduğunu kaydeden Muttaki, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini, "Karşılıklı güzel mesajlar verildi. Afganistan hükümeti ve halkı konusunda görüşleri olumluydu." şeklinde özetledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Muttaki, "Ayrıca insani yardımlarla ilgili Türkiye Kızılay yetkilileriyle bir araya geldik. Türkiye'nin birçok ülkeye yardım yaptığı konuşuldu ve kış gelmeden Afganistan halkına yardım yapılmasını konuştuk. Yine İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle de görüştük. Ziyaretimiz çok iyi geçti. Onlar bizi iyice dinlediler, biz de onları iyice dinledik. İnşallah gelecekte bu tür oturumları Kabil'de de gerçekleştiririz." diye konuştu.
Muttaki, bazı Batı ülkeleriyle temas halinde olduklarını ve bu ülkeleri de ziyaret edebileceğini söyledi.
"TÜRKİYE, AFGANİSTAN'I YENİLEME ÇALIŞMALARINDA İYİ BİR ROLE SAHİP OLABİLİR"
Muttaki, "Türkiye sizin için diğer ülkelerden farklı olarak ne anlam ifade ediyor?" sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye'nin iyi bir ekonomiye ve aktif faaliyet gösteren bir hükümete sahip olduğunu, dünyada özellikle de İslam dünyasında etkili bir diplomasi yürüttüğünü dile getirdi.
Afganistan ve Türkiye'nin iki Müslüman ülke olarak tarihsel yakınlıkları olduğunu aktaran Muttaki, "Türkiye sahip olduğu imkanlarla Afganistan'da farklı alanlarda; örneğin, yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme konusunda ve Afganistan'ı yenileme, restore etme çalışmalarında iyi bir role sahip olabilir. Tüm alanlardan faydalanabilir." dedi.
Emirhan Muttaki, açıklamalarında Afganistan ekonomisinin düzelmesi için uluslararası yardımların ve hükümetlerinin resmi olarak tanınmasının önemine sık sık işaret etti.
"BLOKE EDİLEN REZERVLER YARDIM PARALARIYDI"
Muttaki, Afganistan'a ait olup ABD tarafından bloke edilen rezervlerin, ülkenin imarı için başka devletlerin gönderdiği paralar olduğunu söyledi.
Muttaki, bu paralara erişebilmeleri adına Türkiye makamlarından yardım isteyip istemediklerine ilişkin, daha önce hükümet çalışanlarının maaşlarının yardımlar sayesinde ödendiğini kaydetti.
Halihazırda eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani döneminden kalma 500 bin memurun olduğunu ve bu dönemde ödenmeyen tüm maaşlar da dahil olmak üzere memur maaşlarını imkanlar dahilinde ödediklerini anlatan Muttaki, şunları söyledi:
"Asıl soru şu ki; neden bu paralar bloke edildi? Afganistan halkı ne yaptı? Ne kusur işledi de bu para bloke ediliyor ve insanların hakkı verilmiyor? Diğer taraftan ABD ve diğer ülkeler 'Afganistan'a insani yardım yapılmalı ve insan haklarına riayet edilmeli' diyorlar. Diğer taraftan da yaklaşık 40 milyon nüfuslu Afgan halkını temel ihtiyaç maddeleri olmaksızın zor durumda bırakıyorlar. Türkiye, uluslararası alanda hukukun işletilmesi konusundaki girişimleriyle önemli bir ülke. Bu nedenle konuyu Türk makamlarıyla paylaştık. Onlar da dünkü basın toplantısında bu konuyu ön plana çıkarttılar. Gelecek günlerde de bu konuya önem verilmesini ümit ediyorum."
Muttaki, ülkedeki ekonomik sorunların çözümü adına dünya devletlerini yardıma çağırdı ve bu yönde yapılacak çabalarla bloke edilen rezervlerin ekonomiye kazandırılabileceğini söyledi.
"TANINMAMA, AFGANİSTAN HALKININ HAKLARININ GASBEDİLMESİDİR"
Afganistan'da Taliban hükümetinin henüz hiçbir devlet tarafından tanınmamasını "Afganistan halkının haklarının gasbedilmesi" olarak tanımlayan Muttaki, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Son günlerde yaptığımız toplantılarda, Doha'da ABD ve Avrupa Birliği heyetleriyle yaptığımız toplantılarda ve Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz toplantılarda dile getirdiğimiz üzere; dünyada öyle devletler kuruldu ki bunlardan bazıları güç kullanarak, darbeyle veya tek kişinin veya ailenin hükümran olduğu seçimlerle gerçekleşti. Neden bunlar resmen tanınıyor da Afganistan'daki fiili devlet tanınmıyor? Bize göre bu durum, Afganistan halkının haklarının gasbedilmesidir. Bu durumun Afganistan ekonomisine olumsuz etkisi oluyor. ABD'deki para bırakılmalıdır. Eğer ekonomisi düzelirse Afganistan, bölgede ekonomik ve ilişkilerin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli olumlu bir rol oynayabilir. Bizim bölge ve büyük ülkelerden isteğimiz; Afganistan halkının hakkı yenmesin, zulmedilmesin, tehdit edilmesin, baskı altına alınmasın, muhasara altına alınmasın. Bu konuda herkes yardımcı olmalı ve zaten Afganistan hükümetinin de işleri yavaş yavaş düzelmekte ve daha iyiye gitmekte."
"RESMEN TANINMA ZAMAN ALABİLİR"
Resmen tanınmış gibi birçok ülke ile etkileşimde olduklarını kaydeden Muttaki, bu devletlerle birçok konuda iş birliği yaptıklarını belirterek "Afganistan heyetleri de bu derecede karşılanıyor. Kabil'de çeşitli ülkelerden birçok büyükelçiliği açık. Tabii resmen tanımayı ilan etmeleri biraz zaman alabilir. Afganistan devletiyle iyi ilişiklilere sahip komşu veya bölge ülkelerinin bu konuda öne çıkmasını isteriz." dedi.
"YARDIMLAR, İŞ BİRLİĞİNİN GÖSTERGESİ"
Birçok ülkeden Afganistan'a insani yardım gönderildiğini ve bunların dağıtıldığını kaydeden Muttaki, son günlerde ABD ve AB heyetleriyle yaptıkları görüşmelerde de yardım sözü aldıklarını belirtti.
AB'nin 1 milyar dolardan fazla insani yardım sözü verdiğini ve Cenevre Konferansı'nda da bu miktarda yardım yapılması kararı alındığını aktaran Muttaki, "Bu, dünya ülkelerinin bizimle iş birliğini ortaya koyuyor. Dünya ülkelerinin bizimle ilişkileri günden güne daha da iyileşiyor. Bu yardımların ekonomik alanda olumlu etkisi var." diye konuştu.
"ÜLKEDEN AYRILAN AFGANLARIN GERİ DÖNÜŞLERİ İÇİN EKONOMİ DÜZELMELİ"
Kronik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk eden Afganların geri dönüşleri için ekonominin iyi olması gerektiğinin altını çizen Muttaki, bu kişilerin güvenlik sorunları değil, ekonomik sorunlar nedeniyle ülkeyi terk ettiğini ileri sürdü.
Krizin halkı göçe zorlamaması gerektiğini belirten Muttaki, "Biz bu konuda, Afgan halkının refahının Afganistan'da temin edilmesi için çalışıyoruz. Afganistan'dan başka ülkelere gidenler ne güvenlik ne de siyasi sorunlar sebebiyle gidiyor. Ekonomik sorunlar nedeniyle gidiyor. Biz Afganların ülkelerinde iyi yaşama sahip olmalarını istiyoruz. Bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Güvenlik sorunu yok, siyasi nedenlerle kimseye zorluk çıkarılmıyor ve zarar verilmiyor. Benim tüm Afganlara mesajım, ülkesine dönen evine dönmüş olur ve hiçbir tehlikeyle karşılaşmaz." diye konuştu.