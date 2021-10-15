A Haber’i işgale giden darbecilere yol verdiler: İki haine müebbet talebi

Bu birlik, yoğunluk nedeniyle TEM'de vatandaşlar ve polisin yolu kapatmasıyla ilerleyemedi. O sırada polislerin başındaki Özbek, darbeci askerlere hiçbir şey söylemeden bekledi. Özbek yaptığı telefon görüşmelerinin ardından, emrindeki polislere "Siz ne yapıyorsunuz, kimden emir aldınız? Kaldırın silahlarınızı! Kimin kimden olduğu belli değil daha. Geri çekiliyoruz" dedi. Tereddüt eden polislere de "Verilen emir sorgulanmaz, devlet büyüklerimiz böyle uygun görmüş, gidiyoruz" diyerek talimat verdi.