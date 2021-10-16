SON DAKİKA: Adana’da “Cono Aşiretine” şafak baskını: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da gasp, hırsızlık, yağma, aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşiretine" helikopter destekli operasyon düzenlendi.
ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şafak vakti düzenlenen operasyonda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırıp evlere girerek çok sayıda şüpheliyi yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp, yağma ve aşk vaadiyle dolandırıcılık suçlarına karıştığı öne sürülen "Cono Aşiretine" yönelik operasyon düzenlendi.