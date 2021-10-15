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    • 15.10.2021 14:13
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    Terörün siyasi ayağı HDP'nin eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası

    Van'da farklı tarihlerde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

    AA
    HDPKK’lı Tuğluk’a 1 yıl 8 ay hapis cezası

    Van'da farklı tarihlerde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

    Sanık Tuğluk'un kentte 25 Kasım 2012 ve 4 Nisan 2013'te terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

    Van 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Tuğluk, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

    Mahkeme heyeti, sanığın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verdi.

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    Haberler Güncel Terörün siyasi ayağı HDP'nin eski milletvekili Aysel Tuğluk'a 1 yıl 8 ay hapis cezası
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