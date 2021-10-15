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    • 15.10.2021 13:52
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    MSB duyurdu: Hainler kaçmaya çalışırken yakalandı!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    MSB duyurdu: Hainler kaçmaya çalışırken yakalandı!

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.



    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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