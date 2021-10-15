Son dakika! Irak'ta bölücü terör örgütü PKK mevzileri vuruldu

"Operasyon devam ediyor. Hava harekatı Kuzey Irak'ta belirlenen terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu şu anda devam ediyor. İlk görüntüler geldi. Görüntülerde Kuzey Irak'ta Asos bölgesinde belirlenen terör hedeflerinin vurulma anı görülüyor. Asos bölgesinde yüksek noktalarda çok sayıda terör hedefi bulunuyor.

ÇOK SAYIDA HEDEF YOK EDİLDİ