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    • 15.10.2021 14:50
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    Son dakika! Irak'ta bölücü terör örgütü PKK mevzileri vuruldu

    Gelen son dakika haberine göre, Irak'ın kuzeyine hava harekatı başladı. Kandil ve Asos'taki bölücü terör örgütü PKK'lı hedefler vuruluyor. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışma sonrasında sınırdan yaklaşık 140 km derinlikte operasyon yapıldı. Çok sayıda hedef yok edildi.

    Irak’ta bölücü terör örgütü PKK mevzileri vuruldu

    Son dakika haberi... Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek için önemli bir harekata imza attı. Irak'ın kuzeyine hava harekatı başladı. Kandil ve Asos'taki bölücü terör örgütü PKK'lı hedefler vuruluyor.

    Irak'ta bölücü terör örgütü PKK mevzileri vuruldu

    A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak detayları anlattı:

    PKK MEVZİLERİ BÖYLE VURULDU

    "Operasyon devam ediyor. Hava harekatı Kuzey Irak'ta belirlenen terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu şu anda devam ediyor. İlk görüntüler geldi. Görüntülerde Kuzey Irak'ta Asos bölgesinde belirlenen terör hedeflerinin vurulma anı görülüyor. Asos bölgesinde yüksek noktalarda çok sayıda terör hedefi bulunuyor.

    ÇOK SAYIDA HEDEF YOK EDİLDİ

    Barınak mühimmat depoları sözde karargahlardan oluşan çok sayıda hedef yerle bir edildi. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışma sonrasında sınırdan yaklaşık 140 km derinlikte operasyon yapıldı. Çok sayıda hedef yok edildi.

    F-16'LARDAN NOKTA ATIŞI

        Görüntülerde Asos dağını görüyorsunuz arkasından gelen fotoğraf kareleri ise Kandil bölgesinde yer alan Balayan vadisinde belirlenen terör hedeflerine ait. F-16'larımız tarafından nokta atışıyla vurularak yerle bir edildi.

        2.150 PKK/PYD'LİYİ YOK EDİLDİ

        TSK son 9 aylık süre zarfında 2.150'ye yakın PKK/PYD'liyi yok etti. Operasyonlar yoğun bir şekilde devam ediyor.

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        Haberler Güncel Son dakika! Irak'ta bölücü terör örgütü PKK mevzileri vuruldu
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