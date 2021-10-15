Son dakika! Irak'ta bölücü terör örgütü PKK mevzileri vuruldu

Son dakika haberi... Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek için önemli bir harekata imza attı. Irak'ın kuzeyine hava harekatı başladı. Kandil ve Asos'taki bölücü terör örgütü PKK'lı hedefler vuruluyor.
A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak detayları anlattı:
PKK MEVZİLERİ BÖYLE VURULDU
"Operasyon devam ediyor. Hava harekatı Kuzey Irak'ta belirlenen terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu şu anda devam ediyor. İlk görüntüler geldi. Görüntülerde Kuzey Irak'ta Asos bölgesinde belirlenen terör hedeflerinin vurulma anı görülüyor. Asos bölgesinde yüksek noktalarda çok sayıda terör hedefi bulunuyor.
ÇOK SAYIDA HEDEF YOK EDİLDİ
Barınak mühimmat depoları sözde karargahlardan oluşan çok sayıda hedef yerle bir edildi. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışma sonrasında sınırdan yaklaşık 140 km derinlikte operasyon yapıldı. Çok sayıda hedef yok edildi.
F-16'LARDAN NOKTA ATIŞI