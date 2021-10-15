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    SON DAKİKA: İstanbul merkezli 16 ilde DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

    Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 65’ini yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 61 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

    AA
    İstanbul merkezli 16 ilde DHKP-C operasyonu

    İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 65'i yakalandı.

    İstanbul merkezli 15 ilde DHKP-C operasyonu

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyetlerde bulunan ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptığı belirlenen 126 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul merkezli 16 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 65'ini yakaladı.

    Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 4 şarjör ve 62 mermi ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 61 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul merkezli 16 ilde DHKP-C operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
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