VGM bursu geri ödemeli mi? VGM bursu ne kadar? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları nelerdir? Başvuru ekranı...

Ortaöğrenim ve yüksek öğrenim öğrencileri VGM bursu ne kadar? VGM bursu geri ödemeli mi? Sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırmaya başladı. Eğitimde ekonomik olarak büyük destek sağlayan burslardan özellikle karşılıksız, geri ödemesiz olanlara ilgi çok büyük ve şartlar uygunsa başvuru işlemleri gerçekleştiriliyor. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü burs şartları nelerdir? Başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı ve 30 Ekim'e kadar devam edecek. VGM burs başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?
VGM bursu ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine 100,00 TL, üniversite öğrencilerine aylık 400,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine ise 600,00TL olarak verilecektir.
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2021 yılında VGM burslarında ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de alınacak. İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin burs başvuru işlemleri 30 Ekim'de sona erecek.
Yükseköğrenim başvuruları ise 1 Kasım tarihinde başlayacak. Üniversite öğrencileri ve Yabancı uyruklu öğrencileri 15 Kasım'a kadar devam edecek.