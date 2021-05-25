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    • 25.05.2021 16:37
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    SON DAKİKA: 24 adet SİHA basınında

    Son dakika haberleri... ile arasında imzalanan anlaşmayla; Türkiye ilk kez bir ve ülkesine SİHA ihracı gerçekleştirmiş olacak. Türkiye'nin Polonya'ya bu ihracatı Polonya basınında da geniş yer buldu. Haberlerde "Sözleşmede güdümlü ve füzelerinin yanı sıra eğitim cephanesi de yer alıyor. Anlaşma, sistem için 24 aylık garanti sağlıyor. Eğitim ve lojistik paketinin yanı sıra servis ve onarım imkanını sağlayan teknoloji transferini içeriyor." ifadeleri de yer aldı. İşte o haberler...

    SİHA ihracatı Polonya basınında

    Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye SİHA ihracı gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün Bayraktar TB2 satışıyla ilgili düzenlenen imza töreninin ardından kameraların karşısına geçti.

    "TÜRKİYE İLE ORTAK HEDEFLERİMİZ VAR"
    Erdoğan, "Bu alandaki iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum." ifadesini kullanırken, Polonya basını SİHA anlaşmasını aktardı.

    TVN24 haber kanalı, iki isim arasındaki görüşmeyi, "Erdoğan ile görüştükten sonra Duda: NATO üyeleri olarak Türkiye ile ortak hedeflerimiz var" başlığıyla duyurdu.

        "SİHA SÖZLEŞMESİNDEN MEMNUNUZ"
        Haberde, Duda'nın Türk insansız hava araçları sözleşmesi de dahil olmak üzere yapılan sözleşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

        Anlaşmanın 24 adet SİHA tedariğini içerdiği, bu araçların sadece keşif ekipmanı taşımakla kalmadığı, aynı zamanda tanksavar füzeleri ile de donatılabildiğine dikkat çekildi. 24 adet SİHA'nın ilk teslimatının gelecek yıl yapılacağı kaydedildi.

        EĞİTİM VE LOJİSTİK
        Onet internet sitesinin haberinde, SİHA anlaşmasının eğitim ve lojistiği kapsadığı bilgisine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir." ifadesi aktarıldı.

            Öte yandan, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Misyonu kapsamında, Türk F-16 uçaklarının yakında Polonya'ya gönderileceği bildirildi.

            TÜRK LAZER GÜDÜMLÜ FÜZELER ANLAŞMA KAPSAMINDA
            TVP Info televizyonu, yaklaşık 270 milyon dolarlık anlaşmanın detaylarını paylaşarak, "Sözleşme, dört setin teslimatı ile ilgili; bir setin fiyatı yaklaşık 67 milyon dolar." dedi.

            Türkiye'den ayrıca mobil kontrol istasyonları, sentetik aralıklı (SAR) radarlar, simülatörler ve yedek parça stoğunun sağlanacağı belirtildi.

            "Sözleşmede Türk lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzelerinin yanı sıra eğitim cephanesi de yer alıyor. Anlaşma, sistem için 24 aylık garanti sağlıyor. Eğitim ve lojistik paketinin yanı sıra servis ve onarım imkanını sağlayan teknoloji transferini içeriyor." denildi.
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