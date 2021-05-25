Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye SİHA ihracı gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün Bayraktar TB2 satışıyla ilgili düzenlenen imza töreninin ardından kameraların karşısına geçti.
"TÜRKİYE İLE ORTAK HEDEFLERİMİZ VAR"
Erdoğan, "Bu alandaki iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum." ifadesini kullanırken, Polonya basını SİHA anlaşmasını aktardı.
TVN24 haber kanalı, iki isim arasındaki görüşmeyi, "Erdoğan ile görüştükten sonra Duda: NATO üyeleri olarak Türkiye ile ortak hedeflerimiz var" başlığıyla duyurdu.