TÜRK LAZER GÜDÜMLÜ FÜZELER ANLAŞMA KAPSAMINDA

TVP Info televizyonu, yaklaşık 270 milyon dolarlık anlaşmanın detaylarını paylaşarak, "Sözleşme, dört setin teslimatı ile ilgili; bir setin fiyatı yaklaşık 67 milyon dolar." dedi.