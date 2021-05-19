Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 İHA'lar dünyada büyük ses getirmeye devam ediyor.
Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de oyun değiştirici konuma gelen Bayraktar İHA'lar Avrupa'nın da dilinden düşmüyor.
Türkiye'nin savunma sanayi konusunda dünyaya örnek gösterilen İHA ve SİHA'ları bu kez Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak tarafından gündeme getirildi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, "İyi haberler yakında geliyor ... bizi izlemeye devam edin" diyerek Bayraktar TB2'nin fotoğrafını paylaştı.
2020'DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT
Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayinin en önemli adımlarından biri atıldı.
Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.