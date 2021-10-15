Financial Times, Türkiye’nin F-16 hamlesinin, ABD Başkanı Biden’i köşeye sıkıştırdığını yazdı

İngiliz Financial Times, ABD-Türkiye ilişkileri üzerine dikkat çekici bir analiz yazdı. Makalede, "Türkiye'nin savaş jeti arama çabaları Biden'ı sıkıştırıyor" başlığını kullandı. Analizde, "Türkiye'nin savaş jeti sorunu var. NATO üyesinin 100 adet yeni nesil F35'lerin teslimi ABD tarafından iptal edildi. Şimdi Ankara'nın Washington'dan 40 adet yeni F16 satın alma talebi var. Bu durum Biden yönetimini sıkıştırıyor. Herhangi bir önkoşul olmadan F-16 satışına yeşil ışık yakılması, Türkiye'yi eleştirenler tarafından 'hoşgörülmez yatıştırma' olarak görülür. Aksi halde ise Türkiye'nin Rusya'ya yönelmesi için yeni bir bahane olur" denildi.

HEDEF TAM BAĞIMSIZ SAVUNMA

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edileceği açıklandı.