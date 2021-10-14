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    • 15.10.2021 01:08
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. CHP, Saadet Partisi’ni Millet İttifakı içinde tutmaya çalışırken gözler Erdoğan-Karamollaoğlu zirvesine çevrilmiş durumda. Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusuna "Millet İttifakı'nda olmamız şu an söz konusu değil." cevabını vermişti.

    Başkan Erdoğan Temel Karamollaoğlu’nu kabul edecek

    Millet İttifakı'nda yer alan partilerle temas trafiği yürüten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önümüzdeki hafta da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

    Türkiye 2023 yılında yapılması planlanan seçimleri beklerken, siyasi partiler de hazırlıklarını sürdürüyor.



    Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan, ancak Millet İttifakı'nda belirsizlik söz konusu durumda.

    "Hangi partiler arasında ittifak kurulacak ya da kurulmayacak?" sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmış değil.



    Saadet Partisi, CHP, HDP, İyi Parti ittifakında yer almıştı. Ancak bu ittifakın 2023 seçimlerinde sürüp sürmeyeceği netleşmiş değil.

    CUMHUR İTTİFAKI MI? MİLLET İTTİFAKI MI?
    Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusuna "Millet İttifakı'nda olmamız şu an söz konusu değil." cevabını vermişti.

    Karamollaoğlu'nun politikalarından rahatsız olan Saadet Partisi tabanında birçok isim olduğu da biliniyor. Özellikle CHP, Saadet Partisi'ni ittifakta tutmaya çalışıyor.
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        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek
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