Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek





Saadet Partisi, CHP, HDP, İyi Parti ittifakında yer almıştı. Ancak bu ittifakın 2023 seçimlerinde sürüp sürmeyeceği netleşmiş değil.

CUMHUR İTTİFAKI MI? MİLLET İTTİFAKI MI?

Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusuna "Millet İttifakı'nda olmamız şu an söz konusu değil." cevabını vermişti.

Karamollaoğlu'nun politikalarından rahatsız olan Saadet Partisi tabanında birçok isim olduğu da biliniyor. Özellikle CHP, Saadet Partisi'ni ittifakta tutmaya çalışıyor.