Müge Anlı'ya çıkıp tutuklanmış! CHP'li Özgür Özel'e dert yanan adam çete lideri çıktı!

Taciz, tecavüz ve yalanlara anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı her geçen gün bir skandala daha karışıyor.

CHP'li Özgür Özel'in Kütahya gezisinde yanına gelen ve "Ben çiftçiyim, traktörüme icra geldi" diyerek dert yanan adamın çete lideri olduğu anlaşıldı.

İsminin Mustafa Şimşek olduğu öğrenilen kişi, "Yola çıkaramıyoruz traktörlerimizi. Jandarma polis bizi bekliyor." dedi.

MÜGE ANLI'DA SUÇUNU İTİRAF EDİP TUTUKLANDI

Özel'in sözleriyle destek olduğu Şimşek'in Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişiyi dolandıran ve Fas'tan evlenme vaadiyle 600 kadını getiren çetenin lideri olduğu ortaya çıktı.

Şimşek, geçen yıl ocak ayında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında suçunu itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.