AK Parti'den İYİ Parti, CHP ve HDP'ye gizli ittifak tepkisi: "Cumhurbaşkanımızı hedef alma noktasında birleşiyorlar"

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye "gizli ittifak" eleştirisinde bulundu: "Parlamenter sisteme geri dönme, Suriye operasyonlarına karşı durma, ülkemize kasteden siyaset anlayışı ile Türkiye düşmanları ve terör örgütlerinin sufleleriyle siyaset yapma noktasında birleşerek açıklayamadıkları gizli ittifakı deşifre etmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı

Özkan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu:

Türkiye'nin ve milletin imkanlarını artırmayı sürdürdüklerini belirten Özkan, "Önümüzdeki en temel sorun olarak ne var diye baktığımızda, Türkiye düşmanlarıyla ve terör örgütleriyle ittifak içinde olan ve kendi aralarında yapmış oldukları gizli anlaşma ile siyaset yapan 'zillet ittifakı'nı görüyoruz." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın 2019 yerel seçimlerindeki gizli ittifaklarının deşifre olduğunu söyleyen Özkan, "CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Demirtaş'a dönerek 'Birlikte iyi salladık diye düşünüyorum.' demişti. Yerel seçimlerde eski HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bas bas bağırarak 'Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da seçilmişse bilecekler ki HDP'nin oylarıyla seçilmişlerdir.' ifadesini kullanmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 'Çekingenliği bırakın, ittifakı artık açıklayalım. Açık, şeffaf, net bir ittifakla milletin huzuruna çıkalım.' demişti." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI HEDEF ALMA NOKTASINDA BİRLEŞİYORLAR"

Özkan, CHP'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, cezaevinde HDP'den daha çok ziyaret ettiğini, bunu, aralarındaki ittifakı, birlikteliği ortaya koymak için yaptığını dile getirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, 2020'deki bir konuşmasında, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım." dediğini hatırlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Bütün tartışma şu; artık CHP, HDP, İYİ Parti'nin, birbirine benzemez unsurların, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye karşı olan ittifakları gizli mi olacak yoksa açık mı? Bu meseleyi uzun zamandan beri kendi aralarında konuşuyorlar ve vardıkları sonuç şu; biliyorlar ki şeffaf, net, açık ittifak yaparlarsa milletin huzuruna net şekilde ittifak olarak çıkarlarsa millet bunların karanlık emellerini bilecek. Bunun için yeniden karar alarak 2019 seçimlerinde olduğu gibi gizli ittifakla yollarına devam etme kararı aldılar. Bu anlamda ittifaklarını şeffaf, açık ve net şekilde yapamayanlar, hedefleri açısından bir birliktelik ortaya koydular. Yani Cumhurbaşkanımızı hedef alma noktasında birleşiyorlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiriyorlar ve değiştirmek istiyorlar yani milletimizin enerjisini tüketen bir anlayış olarak darbelerle şekillenen parlamenter sisteme geri dönme iradesini ortaya koyuyorlar."

Siyasi cinayetler olacağını ifade ederek, adeta Türkiye'yi ekonomik istikrarsızlığa sürüklemeye gayret edenler olduğuna değinen Özkan, "Türkiye'nin, Kuzey Suriye'de terör koridorunu bertaraf etmek amacıyla ortaya koyduğu operasyonlara karşı geliyorlar. Ekonomiyi, sürekli seçim gündemiyle manipüle etmeye çalışıyorlar. Ülkemizin yerli ve milli gençliğini oluşturmak, Türkiye'de derin ve paralel yapıların üzerinden yeniden bir gençlik oluşumuna engel olmak için kurulmuş olan TÜGVA üzerinden gençlerimizi hedef alarak siyaset algısı oluşturuyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"CHP, HDP VE İYİ PARTİ AYNI İSTİKAMETTE"

CHP, HDP ve İYİ Parti'nin aynı istikamette buluştuğunu söyleyen Özkan, şunları kaydetti:

"'Siyasi cinayetler', sürekli seçim gündemi ve 7 Haziran seçimlerinde ortaya koydukları gibi askeri operasyonları itibarsızlaştırmak suretiyle hedef birlikteliği yapıyorlar. Üç parti de milletimizin tarihi birikiminden ilham alan ve milletimize güç kuvvet veren, zor dönemlerde ülkemize ve milletimize hizmet etme başarımızı ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alarak aynı noktada birleşiyor. Baktığımızda fiilen ayrı, söylemde birlik anlayışını Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında, Selahattin Demirtaş için özgürlük söylemiyle ifade ediyor. Selahattin Demirtaş da daha önce, dışarıda olsa eşi Başak Demirtaş ile birlikte Meral Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyleyerek taban birlikteliğini tesis etmeye gayret ediyorlar. Tüm bunlara baktığımızda parlamenter sisteme geri dönme, Suriye operasyonlarına karşı durma, ülkemize kasteden siyaset anlayışı ile Türkiye düşmanları ve terör örgütlerinin sufleleriyle siyaset yapma noktasında birleşerek açıklayamadıkları gizli ittifakı deşifre etmiş oluyorlar. İnşallah biz 2023 seçimine giderken sahaya inildiğinde tüm karanlık ve gizli mihraklarla birlikteliklerini milletimize anlatacağız, tüm karanlık ve gizli ittifakı milletimize deşifre etmek suretiyle Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü 'Durmak yok, yola devam.' anlayışıyla aydınlık yarınlara taşıyacağız."