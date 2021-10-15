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    • 16.10.2021 11:20
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    İnternet aboneleri için taahhüt süresi ne kadar? Taahhüt bitmeden hat değiştirme yapılır mı 2021? Abonelik iptali…

    Taahhüt bitmeden hat değiştirme yapılır mı 2021? İnternet aboneleri için taahhüt süresi ne kadar? Abonelik iptali nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İnternet abonelerinin en merak ettiği konular arasında sözleşmeler yer alıyor ve taahhüt süresi bitmeden abonelik iptalinin yapılıp yapılamayacağı, cezası olup olmadığı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Taahhüt bitmeden hat değiştirme yapılır mı 2021?

    Vatandaşlar gündemde sıklıkla Taahhüt bitmeden hat değiştirme yapılır mı 2021? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Servis sağlayıcısı tarafından alınan internet hizmetini iptal etmek isteyenler abonelik iptali ile ilgili bilgileri merak ediyor ve abonelik bitmeden bu işlem yapıldığında ceza kesilip kesilmeyeceği merak konusu oluyor. Peki İnternet aboneleri için taahhüt süresi ne kadar? Daha erken feshetme hakkı doğuyor mu? İşte Tüketici Hakları Kanunu'nda bu konuyla ilgili yazanlar…

    İNTERNET ABONELİĞİ HAKKINDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

    MADDE 52 – (1) Abonelik sözleşmesi, tüketicinin, belirli bir mal veya hizmeti sürekli veya düzenli aralıklarla edinmesini sağlayan sözleşmelerdir.

    (2) Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur.

    (3) Belirli süreli abonelik sözleşmelerine sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz; ancak abonelik sözleşmesinin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar tüketicinin talepte bulunması veya onay vermesi hâlinde abonelik sözleşmesi uzatılabilir.

    TAAHHÜT BİTMEDEN İNTERNET ABONELİK İPTALİ YAPILIR MI?

    (4) Tüketici, belirsiz süreli veya süresi bir yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmesinde satıcı veya sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması hâlinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildiriminin kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshi için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez.

        (5) Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin aboneliğe son verme isteğini yönetmelikle belirlenen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Aboneliğin belirlenen süreler içinde sona erdirilmediği durumlarda, bu sürelerin bitiminden itibaren mal veya hizmetten yararlanılmış olsa dahi, tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez. Satıcı veya sağlayıcı, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren on beş gün içinde tüketici tarafından ödenmiş olan ücretin geri kalan kısmını kesinti yapmaksızın iade etmekle yükümlüdür.

        (6) Satıcı veya sağlayıcı, abonelik sözleşmesinin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür.

        (7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

        TAAHHÜT SÜRESİ DOLMADAN ABONELİK İPTALİ YAPILABİLİR Mİ?

        Tüketici mahkemesinden milyonlarca internet abonesini ilgilendiren son derece önemli bir karar çıktı. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir sebep göstermeksizin 'fesih' hakkına sahip olduğu, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına 'cayma' nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına karar verdi.

        Mahkeme 709 liranın iadesine karar verdi

        Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 24 aylık Taahhüt Süresi dolmadan internet aboneliğini iptal eden İ. A. adlı vatandaşı mahkeme haklı buldu. Mahkeme, internet şirketi tarafından, 24 aylık taahhüt süresi dolmadan 1 yıl 3 ay 13 gün sonra aboneliğini iptal eden İ. A. adlı tüketiciye, "İndirim bedellerinin toplamı" olarak, son faturaya yansıtılarak, tahsil edilen 709 TL'nin iadesine karar verdi. Yasa gereği bu karar "kesin" nitelik taşıyor. Örnek kararda, "Süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının (tüketici) herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahiptir" değerlendirmesi yapıldı.

        Dava dosyasına göre İ. A., adlı vatandaş 26 Temmuz 2018'de 24 ay taahhütlü olarak internet bağlattı. Ancak, internete bağlanmasında ve hızında sıkıntı yaşadı. Sorununa çözüm bulunamayan İ. A. 24 aylık taahhüt süresinin bitme tarihi olan 26 Temmuz 2020'yi beklemeden internet aboneliğini iptal etti. İ.A., 1 yıl 3 ay 13 gün kullandığı interneti 8 Ekim 2019'da kapattırdı. Abonelik iptalinin ardından 25 Aralık 2019'da cep telefonuna gelen mesajda kendisine 709 TL borç çıkarıldığını öğrenen İ.A., Muş İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. İ.A., taahhüt süresi bitmediği gerekçesiyle çıkarılan borcun iptalini istedi. Hakem Heyeti, 17 Haziran 2020'de İ.A.'nın, başvurusunun reddine karar verdi. Hakem heyetinden sonuç alamayan İ.A., hukuk savaşına devam etti. Hakem heyetinin ret kararına 6 Temmuz 2020'de mahkemede itiraz etti. İ.A., Muş İl Tüketici Hakem Heyeti'nin inceleme ve araştırma yapmadan usul ve yasalara aykırı şekilde başvurusunu reddettiğini savunarak, kararın kaldırılmasını ve kesilen 709 TL cezanın iptalini istedi.
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