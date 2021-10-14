Dışişleri Bakanlığı'ndan Beyrut'taki taraflara itidal çağrısı: "Şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz"





Açıklamada, "Bu vahim hadisenin sorumlularının biran önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.