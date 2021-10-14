Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.10.2021 20:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.10.2021 21:07
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren güncel tabloyu duyurdu. Son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    "MASKEYİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYALIM"
    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım" açıklamasında bulundu.

    13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        10 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                4 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    1 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                    30 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    29 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                        28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                        27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                        26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
                            Taliban ile neler görüşüldü?
                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu
                                SON DAKİKA