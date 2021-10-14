Son dakika: Sağlık Bakanlığı 14 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

"MASKEYİ HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYALIM"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden günlük vaka tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım" açıklamasında bulundu.