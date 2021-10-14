Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’e şok! Belediye’nin Gül hakkındaki açıklaması: Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, dün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Meclisi 2'nci oturumunda konuşma yaptı. Gül'ün yaptığı konuşma Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından da yayımlandı.

Gül'ün konuşmasını alıntılayan Ozan Narman adlı bir vatandaş "Adaya geldiğinde zayıf kuru biriydi. Maşallah kilo almış, eline yüzüne kan gelmiş, göbek bile çıkmış. Ada havası yaramış başkana" dedi.

Bu paylaşımın hemen altına Adalar Belediyesi resmi sayfasından ise şaşırtan bir açıklama geldi. Adalar Belediyesi resmi sayfası Narman'ın paylaşımına "Geldiğinden beri tek icraatı yemek içmek" yanıtını verdi.

Adalar Belediyesi resmi hesabından Belediye Başkanı Gül için söylenen söz Adalılar tarafından çok beğenildi. Ancak belediye verilen cevabı hemen silmek zorunda kaldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, silinen paylaşım sonrasında Ozan Narman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece Adalar Belediye Başkanı Erdem Gülün konuşmasını Adalar Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yayımlandı. Ben de altına yorum yaptım. Adalar Belediyesi resmi hesabını yöneten şahıs bana cevap yazdı ancak hemen sildi. Ama ekran görüntüsünü çoktan almıştım. Öncelikle Adalar Belediyesi'nde çalışan sayfa yöneticisini tebrik ederim. Gerçek duygularını paylaştığı için silmek zorunda kalsa bile Erdem Gül'ün işe yaramaz biri olduğunun farkında. Adam boş beleş yaşayıp bir de maaş alıp hak, hukuk ve adaletten bahsediyor!!!" ifadelerine yer verdi.