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    • 14.10.2021 18:13
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    Başkan Erdoğan Avustralya Büyükelçisi Armitage'yi kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme Armitage, güven mektubu sundu.

    AJANSLAR
    Erdoğan, Avustralya Büyükelçisini kabul etti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage'yi kabul etti.

    Büyükelçi Armitage, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

    Tören Büyükelçi Armitage'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşım;

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