Başkan Erdoğan Avustralya Büyükelçisi Armitage'yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage'yi kabul etti.
Büyükelçi Armitage, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tören Büyükelçi Armitage'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşım;
Büyükelçi Armitage, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Tören Büyükelçi Armitage'nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşım;
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/0AE7b8NP1r— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 14, 2021