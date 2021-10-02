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    • 03.10.2021 00:13
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    Porno rezaleti sonrası Fatih Portakal eski kanalı Amerikan FOX'una ateş püskürdü: Saçma sapan, iğrenç...

    FOX TV ekranlarında yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programında Celal Bilgin, eşi Güldeniz Bilgin'e ait olduğunu öne sürdüğü cinsel içerikli bir video izletti. Canlı yayındaki porno rezaletini stüdyodakiler gülüşmeler içerisinde izlerken arkadaki 'Hayırlı Cumalar' yazısı da dikkat çekti. Yaşanan bu rezalet toplumun her kesiminde tepki uyandırdı, Amerikan FOX'unun eski beslemesi Fatih Portakal'ı bile yerinden zıplattı. Portakal, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullanarak eski kanalı FOX'a ateş püskürdü.

    Porno rezaleti sonrası eski kanalı FOX’a tepkili!

    FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunduğu 'Fulya ile Umudun Olsun' programına dün katılan Celal Bilgin, sosyal medyada izlediği bir cinsel içerikli videodaki kadının, ameliyat izlerinden eşi Güldeniz Bilgin olduğunu öne sürdü.

    İnternetten tanışıp 18 ay sonra evlendiği ve çocuk sahibi olduğu eşini tespit ettiğini söyleyen Celal Bilgin, izlediği görüntülerden sonra çocuğu için DNA testi istedi.




    "TÖVBE YARABBİ SESİNİ KAPAT..."
    Canlı yayına taşınan konuda iddialarını kanıtlamak isteyen Bilgin, sunucu Fulya Öztürk ve diğer konuklara söz konusu görüntüleri izletti. Öztürk'ün "Tövbe Yarabbi sesini kapat... Ben izleyemem bunlar meraklı" dediği duyuldu.



    GÜLÜŞMELER EŞLİĞİNDE İZLEDİLER
    Karısından şüphelendiği için cinsel içerikli videoları izlediğini belirten Bilgin, eşinin olduğunu iddia ettiği videoyu programın sunucusu Fulya Öztürk ve diğer konuklara izletti. Öztürk ve konuklar, gülüşmeler eşliğinde videoyu izlerken, seyircilerin adeta gözüne sokarcasına bir yazı ise arka planda yer aldı.




        FOX TV'DEN 'CUMA' OPERASYONU
        Müslümanlar için mübarek görülen 'Cuma' gününde yayınlanan programda arka planda ise 'Hayırlı Cumalar' yazısı yer aldı. FOX TV'nin 'Cuma' operasyonu, ekran başındakilere büyük bir keyifle izletildi.



        PORTAKAL BİLE İSYAN ETTİ: SAÇMA SAPAN, İĞRENÇLİK...
        Fatih Portakal, bir dönem ana haber bülteni sunuculuğunu üstlendiği FOX TV'deki 'Fulya ile Umudun Olsun' programında yaşananlara sert tepki gösterdi.



        Portakal, Celal Bilin adlı kişinin içinde eşinin olduğunu iddia ettiği cinsel içerikli videoyu canlı yayında açmasıyla gündeme gelen program için, "Sadece reyting amaçlı saçma sapan, iğrenç içerikler" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Porno rezaleti sonrası Fatih Portakal eski kanalı Amerikan FOX'una ateş püskürdü: Saçma sapan, iğrenç...
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