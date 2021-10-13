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    • 13.10.2021 20:16
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara mesajı: "Demokrasinin gelişme sürecinin merkezi"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan’dan Ankara mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Ekim Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümünü kutladı.

    "ANKARA DEMOKRASİNİN GELİŞME SÜRECİNİN DE MERKEZİDİR"
    "Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir" diyen Erdoğan şunları söyledi:

    "İstiklal Savaşımızda tarihi bir karargâh görevi üstlenen, stratejik kararların alınmasına ve Cumhuriyet'e uzanan yolda temel kurumların kuruluşuna ev
    sahipliği yapan Ankara'nın başkent olmasının yıl dönümünü kutluyorum.

    Azim ve kararlılıkla, vatanımızın işgal girişimine karşı sürdürülen mücadelede tarihi bir önem üstlenen Ankara, Cumhuriyetimizin kuruluşu, ilerlemesi ve demokrasinin gelişme sürecinin de merkezidir."

    "CUMHURİYETİMİZİN KAZANIMLARININ GÜÇLENMESİNDE ÖNCÜ ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"
    Ankara'nın kültürel kimliğinin ve tarihsel zenginliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

    "Cumhuriyetimizin gurur verici seviyelere ulaşmasında büyük payı bulunan başkent Ankara'nın, kültürel kimliği ve tarihsel zenginliklerinin korunması büyük önem arz etmektedir.

    Binlerce yıllık devlet mirasımızın temsilcisi olan Ankara, bundan sonra da ülkemizin gelişmesinde, Cumhuriyetimizin kazanımlarının güçlenmesinde, demokrasimizin ilerlemesinde öncü rol oynamaya devam edecektir.

    Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla yâd ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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