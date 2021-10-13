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    Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli?

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş'ın görevlerine son verildi. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof Dr. Yusuf Tuna getirildi. Peki Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak kimdir?

    Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika atama kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı. Yerlerine ise Merkez Bankası Başkan yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine de Yusuf Tuna atandı. Bu kapsamda Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli? soruları gündeme geldi. İşte Çakmak hakkında bilgiler...

    MERKEZ BAŞKAN YARDIMCISI TAHA ÇAKMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Merkez Bankası Başkan yardımcılığı görevine Taha Çakmak getirildi. Çakmak hakkında bilgiler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

    TAHA ÇAKMAK'IN BDDK GÖREVLERİ

    BDDK Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak'ın organizyon şemasındaki detayları şöyle;

    Denetim I Daire Başkanlığı
    Denetim II Daire Başkanlığı
    Denetim III Daire Başkanlığı
    Denetim V Daire Başkanlığı
    Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı
    Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı

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