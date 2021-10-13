Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika atama kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevlerinden alındı. Yerlerine ise Merkez Bankası Başkan yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine de Yusuf Tuna atandı. Bu kapsamda Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli? soruları gündeme geldi. İşte Çakmak hakkında bilgiler...

MERKEZ BAŞKAN YARDIMCISI TAHA ÇAKMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Merkez Bankası Başkan yardımcılığı görevine Taha Çakmak getirildi. Çakmak hakkında bilgiler en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

TAHA ÇAKMAK'IN BDDK GÖREVLERİ

BDDK Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak'ın organizyon şemasındaki detayları şöyle;

Denetim I Daire Başkanlığı

Denetim II Daire Başkanlığı

Denetim III Daire Başkanlığı

Denetim V Daire Başkanlığı

Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı

Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı