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    Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu Üyesi kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası'nda görev değişimi...

    Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevlerinden alındı: Yerlerine atanan yeni isimler bir hayli merak edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine Yusuf Tuna atandı. Peki Para Politikası Kurulu Üyesi Yusuf Tuna kimdir? Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli?

    takvim.com.tr
    Para Politikası Kurulu Üyesi Yusuf Tuna kimdir?

    Resmi Gazete'de son dakika yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alınarak yerlerine Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Yusuf Tuna atandı. Peki Para Politikası Kurulu Üyesi Yusuf Tuna kimdir, kaç yaşında, nereli?

    PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ YUSUF TUNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    Yeni Para Politikası Kurulu Üyesi Yusuf Tuna hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Tuna'nın biyografisi kısa bir süre sonra haberimizde eklenecektir.

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    Haberler Güncel Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu Üyesi kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası'nda görev değişimi...
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