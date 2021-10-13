Semih Tümen kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Semih Tümen neden görevden alındı?

SEMİH TÜMEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, görevden alındı. Tümen'in yerine Taha Çakmak atandı.

1977 Elazığ doğumlu olan Semih Tümen 2000 Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. 2006 yılında London School of Economics Ekonometri ve Matematiksel Ekonomi, 2007 yılında Chicago Üniversitesi Ekonomi bölümlerinde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında da Chicago Üniversitesi Ekonomi doktorasını yaptı.

Semih Tümen, 2002 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (MB) uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılına kadar çeşitli birimlerde görev yapan Semih Tümen, 2011 yılında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde ekonomist olarak görev yapmaya başladı. Semih Tümen, 2015-2016 seneleri arasında Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcılığı; 2016-2018 seneleri arasında ise Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Semih Tümen, 2018 yılından sonra TED Üniversitesi, İktisat Bölümü'nde Bölüm Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde Danışman olarak görev yaptı. Ayrıca Semih Tümen, 2015'den itibaren Institute of Labor Economics ve Economic Research Forum'da Bilim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Uluslararası dergilerde birçok çalışması yayımlanan Semih Tümen, pek çok uluslararası akademik dergide de hakemlik ve editörlük yaptı.