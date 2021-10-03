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    • Ekonomi
    • 03.10.2021 13:16
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    • 03.10.2021 13:38
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    Son dakika: Bakan Pakdemirli "satışa açılmıştır" diyerek duyurdu! TMO tarafından tam 900 bin ton...

    Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik üretici ve yetiştiricilerimizin." ifadelerini kullandı.

    TMO tarafından tam 900 bin ton...

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından bu ay 900 bin ton hububatın satışa açıldığını bildirdi.

    Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TMO tarafından satışa çıkarılan hububata ilişkin bilgi verdi.

    Pakdemirli, şunları kaydetti:

    "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından ekim ayında 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik hayvancılık yapan üretici ve yetiştiricilerimize verilecektir. Hayırlı olsun."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Pakdemirli "satışa açılmıştır" diyerek duyurdu! TMO tarafından tam 900 bin ton...
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