Yerli koronavirüs aşısında tarih belli oldu: Turkovac Ekim ayında seri üretime geçecek





'BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK'

Dr. Ayşin Kılınç Toker, vatandaşların yerli aşıya katkıda bulunmak için geldiklerini belirtti. Sabah'ta yer alan habere göre, Toker, "İthal aşıları yaptırmayıp, yerli aşıyı bekleyen ve gönüllü olan çok sayıda vatandaşımız var. E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi Faz 3 çalışmaları için de gönüllü başvurusu yapılabiliyor. Uygun gönüllüler çalışmaya dâhil ediliyor. Aşının üretilmesinde Türkiye'deki hastalardan alınan virüs örnekleri kullanıldı. Aşı olan bin 500 gönüllüde ciddi yan etki görülmedi. Yalnızca diğer tüm aşılarda olduğu gibi aşı yerinde geçici ağrı ve kızarıklık oldu" ifadelerini kullandı.