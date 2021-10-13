Uğur Namık Küçük kimdir, kaç yaşında, nereli? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük neden görevden alındı?

UĞUR NAMIK KÜÇÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1981 Ankara doğumlu olan Uğur Namık Küçük, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Roma Üniversitesi Tor Vergata'da Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans yaptı. Daha sonra aynı üniversitede para politikası ve finans üzerine Doktora derecesini aldı.

2005-2009 yıllarında Roma Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009-2011 döneminde deİtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nda ekonomist olarak görev yaptı. 2011-2014 yılları arasında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Ekonomist ve Stratejist görevlerini üstlendi. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak risk yönetimi ve finansal piyasalar dersleri verdi. 2014 -2017 yılları arasında T. Garanti Bankası A.Ş.'de çalıştı ve son olarak Başekonomist görevini yürüttü.

2017 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Başdanışmanlık görevini üstlenen Uğur Namık Küçük, 14 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştı.