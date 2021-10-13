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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan göç uyarısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz” açıklamasında bulundu.

    Göç uyarısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı:



    Afganistan'da siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor.

    Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya yönlendirmeliyiz.

    Böyle dönemde uluslararası toplumun, Afgan halkını kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Bu zor günlerinde onlara kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

    Gelişmeler göç akını riskini arttırdığı gösteriyor. 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz, Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz.

    Türkiye'nin maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu konuda G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum.



    YOL ARKADAŞINA SON VEDA
    Başkan     Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'nın cenaze törenine katıldı.


    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabuta omuz verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan göç uyarısı
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