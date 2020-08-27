Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.08.2020 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 09:59
    ABONE OL

    'dan küstah paylaşım! 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi da trend topic oldu

    Son dakika haberi... Gazeteci 'ın "İnşaat ya Resulallah" paylaşımı da olay yarattı. Sosyal medyada "Özür dile İsmail Saymaz" etiketi trend topic oldu. Saymaz ise tepkiler üzerine özür dilemek yerine tepki gösteren vatandaşları suçladı.

    İsmail Saymaz'dan küstah paylaşım

    yanlısı haberleriyle bilinen Gazeteci 'ın "İnşaat ya Resulallah" başlığıyla platformu Twitter'da yaptığı paylaşım olay yarattı.

    İsmail Saymaz'ın paylaşımı kısa sürede yayılırken, Saymaz'a tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları özür dilemesini talep etti.

    SUÇU TEPKİ GÖSTERENLERE ATTI!
    Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalan Saymaz, "Hakkımda, (haşa) peygamber efendimizi kastettiğimi iddia eden tuhaf bir linç kampanyası yürütülüyor. Oysa "İnşaat ya Resulullah" bir kitap adıdır. Evliya Çelebi'nin "Seyahat ya Resulallah" ifadesinden esinle Ak Parti iktidarındaki betona yatırımı eleştiren bir söylemdir." diyerek kendisini savundu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İsmail Saymaz'dan küstah paylaşım! 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi sosyal medyada trend topic oldu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri