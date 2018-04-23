;
Yol Durumu
  1. Elektrikte kalite ödevleri

'den iğrenç paylaşım! İslamiyet'e nefretini böyle kustu

Yaptığı skandal açıklamalarla sürekli tepki çeken sözde gazeteci , sosyal medya hesabı üzerinden başörtüsünü hedef alarak İslamiyet'e nefretini kustu.

Nevşin Mengüden iğrenç paylaşım! İslamiyete nefretini böyle kustu

Birgün Gazetesi yazarı sosyal medya hesabından 23 Nisan etkinliğine katılan başörtülü bir kızın fotoğrafını paylaşarak içindeki İslam düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Nevşin Mengü Twitter'dan başörtülü bir kız çocuğunun fotoğrafını "Doğar doğmaz kapatın bebekleri bari oldu olacak." mesajıyla paylaştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Paylaşım sonrası Mengü'ye sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. Skandal paylaşım sonrası takipçiler Mengü'yü İslam düşmanlığı yapmakla suçladı.

Etiketler:
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 14:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar