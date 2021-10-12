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    • Güncel
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    • 12.10.2021 14:38
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Cuma ve Cumartesi gününe dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul'da bu geceden itibaren başlayacak sağanak yağışın yarın etkili olması beklenirken 5 günlük hava raporu tahmininde Cuma ve Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 12 Ekim il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili önemli uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, 14 il için sarı kodlu uyarı yapılırken İstanbul için de sağanak yağış uyarısı yapıldı.

    GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
    Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

    Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop hariç) Batı Karadeniz Bölgesi'nde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sabah saatlerinde yerel olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    YILDIRIM VE HORTUM OLUŞMA RİSKİ
    Yağışların öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) olması öngörüldüğünden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

    Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


        HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?


        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve (Sinop hariç)Batı Karadeniz bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Marmara'nın doğusu ve batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde, sabah saatlerinde yerel pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI
        Batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



        RÜZGAR
        Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!
        Sabah saatlerinden sonra Marmara'nın güneyi ve Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

        ÇANAKKALE 18°C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı, bu sabah ilk saatlerde yerel pus ve sisli

        KIRKLARELİ 13°C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        KOCAELİ 17°C, 26°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı illerinde (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu sabah saatlerinden sonra bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

            A.KARAHİSAR 10°C, 23°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            AYDIN 16°C, 25°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            İZMİR 21°C, 22°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            MANİSA 18°C, 22°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            AZ bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bugün öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

            ADANA 18°C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            ANTALYA 21°C, 28°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY 16°C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            ISPARTA 11°C, 25°C
            Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 10°C, 28°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
            Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA 12°C, 26°C
            Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

            SİVAS 9°C, 26°C
            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin, bugün öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 11°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE 15°C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KASTAMONU 9°C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 14°C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            GÜMÜŞHANE 7°C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN 15°C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT 10°C, 27°C
            Parçalı ve az bulutlu

            TRABZON 16°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 5°C, 21°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS 1°C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA 9°C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN 4°C, 22°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 12°C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP 14°C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 20°C, 30°C
                Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

                ŞANLIURFA 20°C, 33°C
                Az bulutlu ve açık

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Cuma ve Cumartesi gününe dikkat
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