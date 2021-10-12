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    Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Husisi araçlar için de zorunlu mu?

    Yüzbinlerce araç sahibi Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Ekim ayının ortaları yaklaşırken hava sıcaklığı da azalıyor ve aracı olanlar uzun zamandır ülkemizde uygulanan kış lastiği uygulamasının hangi tarihte başlayıp sona ereceğini merak etmeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını zorunlu tutuyor böylece iklim koşullarının zorlaştığı tarihlerde hayati tehlike riskini en aza indirmeyi amaçlıyor. Peki Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Husisi araçlar için de zorunlu mu?

    takvim.com.tr
    Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

    Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastikleri ne zaman takılıyor? Husisi araçlar için de zorunlu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hava koşullarında kaza riskini en aza indirmek, trafikte can güvenliğini sağlamak için ülkemizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu ile kış lastiği uygulamasını belirli tarihler arasında yapıyor. İşte konuya dair tüm bilgiler...

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR 2021?

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

    KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR? KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

        Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

        KIŞ LASTİĞİ HUSUSİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

        Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

        Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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