Türkiye'de ilk! Oba konseptindeki gençlik kampının açılışını Bilal Erdoğan yapacak

Etrafında ise geleneksel sporlarla ilgili etkinlik alanları mevcut. Gerçekten çok güzel ve içimize sinen bir eseri şehrimize kazandırıyoruz. Türkiye'de oba konseptinde ilk gençlik kampı da bizim kampımız. Aynen Diriliş Ertuğrul ve Uyanış Osman dizilerinde olduğu gibi bizim ecdadımızdan, bizim medeniyetimizden, köklerimizden ilham alınan güzel bir proje. Obadaki kıl çadırlarımız Aydın'da yapıldı. Aydınlatmasından, ısınmasına kadar her şey düşünüldü" diye konuştu.