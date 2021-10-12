Türkiye'de ilk! Oba konseptindeki gençlik kampının açılışını Bilal Erdoğan yapacak

Sıklık Tabiat Parkı içerisine 8 dönümlük alan üzerine yapılan kampta 10 çadır, 1 otağ ve 1 sosyal tesis bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın gerçekleştireceği kampta gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra kamplar düzenlenecek. Kampta ayrıca geleneksel sporların yapılabileceği alanlar olacak.
Çorumlu Obası Gençlik Kampı'nı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim vaatleri arasında yer alan Gençlik kampının yarın açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatarak, kampın açılışını Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın yapacağını açıkladı.
Gençlik kampının adını Çorumlu obası koyduklarını anlatan Başkan Aşgın, "Çünkü bu topraklar Çorum'u Çorum yapan oymaktan ismini alıyor. Burası ilk fethedildiğinde Türk boyları içerisinde Çorumlu oymağı bulunuyor. İlyas bey buraya geliyor ve burasını Türk yurdu yapıyor" dedi.