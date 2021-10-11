Yalan fabrikasına muhalefet: Kebapçı dediler CHP Meclis üyesi adayı çıktı

Millet İttifakı partileri CHP, İYİ Parti ile gizli ortakları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yalan ve algı operasyonunda birbiriyle yarışıyor. İşte AK Parti'nin haftalık raporuna yansıyan yalanlardan bazıları:
KEBAPÇI CHP MECLİS ÜYESİ ÇIKTI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevaben, partisinin 6 Ekim 2021 tarihli grup toplantısında kürsüye "kebapçı" diyerek İbrahim Çetinkaya isimli şahsı çıkardı. Sabah'ta yer alan habere göre, Çetinkaya'nın CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.
EMİNE ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTALAR
CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve bazı haber siteleri Emine Erdoğan'ın sözlerine yönelik bir dezenformasyon kampanyası yürüttü.