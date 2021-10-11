Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.10.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.10.2021 06:59
    ABONE OL

    CHP’li Kadıköy Belediyesi'nde yıkım skandalı! Tebligatı ABD'ye değil Şişli'ye gönderdiler

    ABD'de ve İngiltere'de yaşayan iki kardeş S.M. ve ağabeyi H.A.A.'ya babalarından miras yoluyla kalan Bağdat Caddesi'ndeki dükkânlarına Kadıköy Belediyesi yıkım emri çıkardı. İddiaya göre bu emir çıktıktan sonra belediye çalışanları, tebligatları ABD'de ikamet eden Doktor H.A.A.'nın MERNİS kayıtlarına göre olan adresine değil Şişli Feriköy'deki bir adrese gönderdi.

    CHP’li Kadıköy Belediyesi tebligatsız yıkım yaptı

    ABD'de ve İngiltere'de yaşayan iki kardeş S.M. ve ağabeyi H.A.A.'ya babalarından miras yoluyla kalan Bağdat Caddesi'ndeki dükkânlarına Kadıköy Belediyesi yıkım emri çıkardı. Ancak iddiaya göre bu emir çıktıktan sonra belediye çalışanları, tebligatları ABD'de ikamet eden Doktor H.A.A.'nın MERNİS kayıtlarına göre olan adresine değil Şişli Feriköy'deki bir adrese gönderdi.

    Belediye, "Yazışmalar bitti" denilerek de geçen hafta dükkânın elektrik, su, doğalgaz gibi tüm altyapı bağlantılarını kesti. İçeride kiracı olarak kalan kuyumcu ise mağdur oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, bu durumu öğrenen dükkân sahipleri evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçundan başta Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı olmak üzere sıralı tüm amir memurlardan şikâyetçi oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Hızlı kıvırdı
    Haberler Güncel CHP’li Kadıköy Belediyesi'nde yıkım skandalı! Tebligatı ABD'ye değil Şişli'ye gönderdiler
        SON DAKİKA