CHP’li Kadıköy Belediyesi'nde yıkım skandalı! Tebligatı ABD'ye değil Şişli'ye gönderdiler

ABD'de ve İngiltere'de yaşayan iki kardeş S.M. ve ağabeyi H.A.A.'ya babalarından miras yoluyla kalan Bağdat Caddesi'ndeki dükkânlarına Kadıköy Belediyesi yıkım emri çıkardı. Ancak iddiaya göre bu emir çıktıktan sonra belediye çalışanları, tebligatları ABD'de ikamet eden Doktor H.A.A.'nın MERNİS kayıtlarına göre olan adresine değil Şişli Feriköy'deki bir adrese gönderdi.

Belediye, "Yazışmalar bitti" denilerek de geçen hafta dükkânın elektrik, su, doğalgaz gibi tüm altyapı bağlantılarını kesti. İçeride kiracı olarak kalan kuyumcu ise mağdur oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, bu durumu öğrenen dükkân sahipleri evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal suçundan başta Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı olmak üzere sıralı tüm amir memurlardan şikâyetçi oldu.