Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? İşte Öğretmenler Günü için en güzel mesajlar…

Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekim ayının yaşandığı şu günlerde bu yıl Öğretmenler Günü'nün hangi güne geldiği merak konusu oldu. Eğitimcilere teşekkür etmek için her yıl kutlanan bu özel günde öğrenciler öğretmenleri için hediyeler alır, şiirler okur. Sosyal medyadan paylaşacaklar için en güzel mesajlar da haberimizde yer alıyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2021 yılında Çarşamba günü kutlanacak.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?
Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.