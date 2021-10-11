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    • 11.10.2021 07:42
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    Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? İşte Öğretmenler Günü için en güzel mesajlar…

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında Öğretmenler Günü ne zaman? Sorusu yer alıyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yüzyüze olarak 6 Eylül itibariyle başladı ve en merak edilen günler arasında yer alan Öğretmenler Günü sabırsızlıkla bekleniyor. Şiirler okuyup, mesaj göndermek, hediye almak isteyen yüzbinlerce öğrenci her yıl bu günün gelmesini istiyor. Peki 2021 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? Bu mesleği yapan yakınlarınıza mesaj göndermek ya da genel olarak sosyal medyadan kutlamak isteyenler için Öğretmenler Günü için en güzel mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Öğretmenler Günü ne zaman?

    Öğretmenler Günü ne zaman? 2021 Öğretmenler Günü hangi gün kutlanacak? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekim ayının yaşandığı şu günlerde bu yıl Öğretmenler Günü'nün hangi güne geldiği merak konusu oldu. Eğitimcilere teşekkür etmek için her yıl kutlanan bu özel günde öğrenciler öğretmenleri için hediyeler alır, şiirler okur. Sosyal medyadan paylaşacaklar için en güzel mesajlar da haberimizde yer alıyor.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

    Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, 2021 yılında Çarşamba günü kutlanacak.

    ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

    Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

    Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

        Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine, okul tatil günlerine göre çeşitli ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örneğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat, Türkiye'de ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Öğretmenler Gününün tatil olup olmadığı da ülkesine göre değişir.

        EN GÜZEL VE ANLAMLI ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

        Bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren toplumun en önemli bireylerindensiniz... Hepinizi tebrik eder ve isteklerinizin gerçek olmasını dilerim...

        - Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

        - Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder.

        - Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

        Hayatımda kıymetli izler bırakan, her hatamda büyüklüğü ile beni derinden etkileyen bir öğretmenim var. İyi ki varsınız…"

        Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yetiştiren eğitimcilersiniz.

        Dünyadaki tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Tüm eğitimcilerimize minnettarım...
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