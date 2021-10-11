Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casusluk avında dikkat çeken 'park' detayı! Hepsi 'Aylin'e teslim edildi

MİT'in 1 yıldır Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile koordine yürüttüğü çalışmalarda eski bir SSB çalışanı ile çıkar ilişkisinde bulunan şirket temsilcileri tespit edilmiş, açılan soruşturmada, şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciliğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlenmişti.
Soruşturma kapsamında evinde 5 milyon euro ele geçirilen eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürlüğü yapan Yusuf Hakan Özbilgin, bilgileri sızdıran firma sahibi Mustafa Sırrı Akın, firma çalışanı Emre Özlük ve müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz tutuklanırken, Özlük'ün cep telefonunda yapılan incelemede bir kuruma ait bilgisayar ekranından çekilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait proje listeleri olduğu ortaya çıktı.
PARKTA BİLGİ ALIŞVERİŞİ
Özlük'ün rehberinde C.E. isimli şahıs ile patronu olan Mustafa Sırrı Akın aracılığıyla irtibat kurduğu tespit edilirken, cep telefonunda bilgisayar ekranının fotoğrafı incelendiğinde, bilgisayar ekranında görünen tablonun Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Müsteşarlığı-Uçak Daire Başkanlığı proje listesinin yer aldığı bir kurum bilgisayarı ekranı olduğu görüldüğü kaydedildi.