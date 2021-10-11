Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki casusluk avında dikkat çeken 'park' detayı! Hepsi 'Aylin'e teslim edildi

Özlük ve C.E.'nin muhtelif tarihlerde ve hep aynı yerde bir parkta buluştukları tespit edildi. Sabah'ta yer alan habere göre, buluşma öncesi ve sonrasında Akın ile görüşmelerin yapıldığı ve Özlük ile yani dolaylı olarak AKTEM'in Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan elde ettikleri proje başlıklarını bu şekilde temin ettikleri ve 'Aylin' isimli bir kişiye flash bellek teslim edildiği belirlendi.