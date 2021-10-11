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    • 11.10.2021 06:59
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    FETÖ sınav sorularını böyle çaldı: Yemin ettirip soruları verdiler

    Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sorularını çalan FETÖ üyeleri itiraf etti: Sınav sorularını örgüt abileri yemin ettirip verdi. Bizi de ankesör ve büfe hatlarından aradılar.

    FETÖ sınav sorularını böyle çaldı

    Terör örgütü FETÖ'nün hain yapılanmasına bir darbe de sınav sorularını çalarak Jandarma Komutanlığı'na sızdırılan örgüt üyesi astsubaylardan geldi.

    Ankara'da 2012 yılındaki Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu soruları alarak teşkilata sızan 12 astsubaydan 11'i itirafçı oldu.

    Astsubaylar sınav sorularının örgüt abileri tarafından büyük bir gizlilikle yemin ettirilerek kendilerine verildiğini, ankesör ve büfe hatlarından örgüt abileri tarafından arandıklarını anlatarak örgütün kirli yüzünü bir kez daha deşifre etmiş oldu.

        Zanlılar 78'i bugüne kadar deşifre olmamış 249 örgüt mensubu hakkında ifade verdi. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ifadeler üzerinden yaptıkları incelemede, astsubayların deşifre ettiği 249 kişiden 78'i hakkında daha önce hiç işlem yapılmadığı ortaya çıktı.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara TEM Şubesi, "kripto" tabir edilen 78 örgüt üyesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yeni talimatla soruşturmayı derinleştirdi.

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        Haberler Güncel FETÖ sınav sorularını böyle çaldı: Yemin ettirip soruları verdiler
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