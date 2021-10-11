FETÖ sınav sorularını böyle çaldı: Yemin ettirip soruları verdiler

Terör örgütü FETÖ'nün hain yapılanmasına bir darbe de sınav sorularını çalarak Jandarma Komutanlığı'na sızdırılan örgüt üyesi astsubaylardan geldi.
Ankara'da 2012 yılındaki Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu soruları alarak teşkilata sızan 12 astsubaydan 11'i itirafçı oldu.
Astsubaylar sınav sorularının örgüt abileri tarafından büyük bir gizlilikle yemin ettirilerek kendilerine verildiğini, ankesör ve büfe hatlarından örgüt abileri tarafından arandıklarını anlatarak örgütün kirli yüzünü bir kez daha deşifre etmiş oldu.