Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avından tapeler deşifre oldu: HÜRKUŞ’un protokol bilgilerini sızdırdılar

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgilerin para karşılığı sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından 35'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (DKK) ihbarıyla başlatılan soruşturmada, bilgilerin sızdırıldığı firma çalışanı Emre Özlük ile DKK Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Daire Başkan Vekili Albay Murat Ali Çömez'in ve DKK'nin proje ve alımları ile ilgili planlamaları hakkında bilgi aktardığı ortaya çıktı. İhbarda, Albay Çömez'in savunma sanayii alanında faaliyet gösteren A. bürosuna gittiği, firma çalışanı Emre Özlük'e bilgi aktardığı anlatıldı. Emre Özlük ve Albay Çömez'in tape kayıtlarında Özlük'ün Çömez'e, alımı planlanan helikopterler hakkında sorular sorduğu, marka, model, standart ve nitelikleri hakkında Çömez'in ihale ve alım ile ilgili bilgileri, DKK envanterindeki materyal hakkında 'gizli kalması gereken' bilgileri Özlük'e aktardığı tespit edildi.
İHALELER İÇİN 'FIRSAT' DEDİ
Emre Özlük'ün TUSAŞ-TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş çalışanları Aydın Demir ve Yiğit Saç ile görüşmesinde ATAK helikopterlerinde kullanılacak olan ve kendisinin çalıştığı firmanın temsilcisi olduğu wescam kameralarının yerine başka bir kamera kullanmak için TAİ'nin Paris'te yabancı bir firma ile imzalamış olduğu protokol içeriği ile ilgili almış olduğu bilgileri, Yusuf Hakan Özbilgin'e aktardığı ve kendisinden de konu ile ilgili bilgi aldığı belirlendi.