Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avından tapeler deşifre oldu: HÜRKUŞ’un protokol bilgilerini sızdırdılar

İHALELER İÇİN 'FIRSAT' DEDİ

Emre Özlük'ün TUSAŞ-TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş çalışanları Aydın Demir ve Yiğit Saç ile görüşmesinde ATAK helikopterlerinde kullanılacak olan ve kendisinin çalıştığı firmanın temsilcisi olduğu wescam kameralarının yerine başka bir kamera kullanmak için TAİ'nin Paris'te yabancı bir firma ile imzalamış olduğu protokol içeriği ile ilgili almış olduğu bilgileri, Yusuf Hakan Özbilgin'e aktardığı ve kendisinden de konu ile ilgili bilgi aldığı belirlendi.