Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.09.2021 07:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2021 07:09
    ABONE OL

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avından tapeler deşifre oldu: HÜRKUŞ’un protokol bilgilerini sızdırdılar

    Savunma Sanayii’nin sırlarını sızdıran proje müdürü Özbilgin’in de aralarında bulunduğu 11 kişiye 35’er yıl hapis istendi. Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki “İhanet Çetesi”nin, HÜRKUŞ isimli hava aracının kamera sistemiyle ilgili görüşme yaptığı da ortaya çıktı.

    HÜRKUŞ’un protokol bilgilerini sızdırdılar

    Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgilerin para karşılığı sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in de aralarında olduğu 11 kişi hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından 35'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (DKK) ihbarıyla başlatılan soruşturmada, bilgilerin sızdırıldığı firma çalışanı Emre Özlük ile DKK Teknik Başkanlığı Deniz Havacılık Sistemleri Daire Başkan Vekili Albay Murat Ali Çömez'in ve DKK'nin proje ve alımları ile ilgili planlamaları hakkında bilgi aktardığı ortaya çıktı. İhbarda, Albay Çömez'in savunma sanayii alanında faaliyet gösteren A. bürosuna gittiği, firma çalışanı Emre Özlük'e bilgi aktardığı anlatıldı. Emre Özlük ve Albay Çömez'in tape kayıtlarında Özlük'ün Çömez'e, alımı planlanan helikopterler hakkında sorular sorduğu, marka, model, standart ve nitelikleri hakkında Çömez'in ihale ve alım ile ilgili bilgileri, DKK envanterindeki materyal hakkında 'gizli kalması gereken' bilgileri Özlük'e aktardığı tespit edildi.

    İHALELER İÇİN 'FIRSAT' DEDİ
    Emre Özlük'ün TUSAŞ-TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş çalışanları Aydın Demir ve Yiğit Saç ile görüşmesinde ATAK helikopterlerinde kullanılacak olan ve kendisinin çalıştığı firmanın temsilcisi olduğu wescam kameralarının yerine başka bir kamera kullanmak için TAİ'nin Paris'te yabancı bir firma ile imzalamış olduğu protokol içeriği ile ilgili almış olduğu bilgileri, Yusuf Hakan Özbilgin'e aktardığı ve kendisinden de konu ile ilgili bilgi aldığı belirlendi.

        Sözleşmeyi durdurmak için girişimde bulunduğu, Emre Özlük'ün HÜRKUŞ isimli hava aracının kameralarını kendilerinin vermesi için Yusuf Hakan Özbilgin'den yetkililer ile bu konu hakkında herhangi bir görüşmesinin olup olmadığını sorduğu ve aralarında konu ile ilgili görüşme yaptıkları tespit edildi. İddianamede ayrıca Emre Özlük'ün, aldığı bilgileri ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri "fırsat" olarak tanımladığı kaydedildi.



        PARA KARŞILIĞINDA...
        Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bir başka ihbar mektubunda ise Savunma Sanayii Başkanlığı Destek Uçak Projeleri Grup Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan B.G.'nin bazı şirket yöneticilerine kritik projelerin bilgilerini para karşılığında verdiği kaydedildi. İhbar mektubunda B.G.'nin görev yaptığı projelerde elde ettiği bilgileri menfaat karşılığı özel şirketlerle paylaştığı, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dışarı çıkarttığı dokümanları dışarıda buluştuğu şirket yöneticilerine gösterdiği ve arabaya bindiğinde bir şahıstan içinde para olduğu düşünülen zarf aldığı anlatıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’deki seks kasedi skandalında karar
        Haberler Güncel Savunma Sanayii Başkanlığı'nda casus avından tapeler deşifre oldu: HÜRKUŞ’un protokol bilgilerini sızdırdılar
            SON DAKİKA