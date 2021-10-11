Sağlık Bakanı Koca: Siz yorulabilirsiniz benim yorulma hakkım yok

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden merak uyandıran bir paylaşımda bulunmuştu. Koca, "4, 3, 2 sizce ne demek?" sorusunu sordu.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Koca, "4, 3, 2 sizce ne demek? "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!" demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 344 bin 280 testte 28 bin 370 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 772 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 87,80, 2'nci doz ortalaması yüzde 74,50 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 54 milyon 497 bin 626, 2'nci dozda 46 milyon 245 bin 192 ve 3'üncü dozda 10 milyon 743 bin 404 olmak üzere toplam 112 milyon 360 bin 409 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.