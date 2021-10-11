Ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet isim değişikliği başvuru ekranına nereden, nasıl ulaşılır? Şartlar neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Mahkeme kararına gerek kalmadan e-devlet üzerinden isim soy isim değişikliğinin yapılabileceği haberi yoğun ilgi gördü ve binlerce kişi başvurularını tamamladı. İşte ad soyad değişikliği ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
E-DEVLET AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
e-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. İl/İlçe İdare Kurulu kararı ile ad veya soyadı düzeltilmesine ilişkin başvurular e-Devletten yapılabilecek.
İSİM SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı. 17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunununda yapılan düzenleme sonucu kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesinin önü açılmıştı.