Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: 4, 3, 2 sizce ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.
Koca Twitter üzerinde "4, 3, 2 sizce ne demek?" sorusunu sordu.
Koca'nın sorusu merak uyandırdı.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Koca, "4, 3, 2 sizce ne demek? "Her 4 kişiden 3'ümüz 2 doz aşımızı yaptırdık!" demek. Bu illerin sayısı bugün itibariyle 27. Geride kalan 54 il hızlı hareket etmeli!" ifaelerini kullandı.
GÜNLÜK VAKA SAYILARI
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 344 bin 280 testte 28 bin 370 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 196 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 772 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.