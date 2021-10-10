Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan merak uyandıran paylaşım: 4, 3, 2 sizce ne demek?

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt oldu.



'AŞI ARTIYOR AMA TEDBİR AZALDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından vaka sayılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerine yer verdi.