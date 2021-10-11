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    MHP lideri Bahçeli, Türkiye’yi ulusal tehdit gören Biden yönetimine tepki gösterdi

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'yi ulusal tehdit gören Biden yönetimine tepki gösterdi. "ABD, terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye'yle mi müttefiktir? Karar versin" dedi.

    Biden karar vermeli

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin 'Analar Bacılar Kurultayı'na katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:

    ANALARIN nefesi, kanlı örgüt PKK'nın ensesindedir. HDP, PKK'nın ikmal organı, terörist sevk zincirinin ilk halkasıdır. HDP eşittir PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir. Kürt kökenli kardeşlerim bu oyunu bozacaklardır.

    TÜRKİYE'NİN Suriye'deki askeri varlığını ABD'nin ulusal güvenliğine karşı tehdit olarak değerlendiren Biden yönetimi artık bir karar vermelidir. ABD, terör örgütleriyle mi yoksa Türkiye'yle mi müttefiktir?

    BU yılın ilk dokuz ayında yaklaşık 100 kadın cinayeti işlenmiştir. Eğer kadına şiddet artıyorsa medeniyet seviyesinin yükselişini iddia etmek beyhudedir. Kadınların katline seyirci kalamayız. Kadınların feryatlarına duyarsız olamayız. Kadın şiddetine son vermeden demokratik ve insani gelişmeyi tam manasıyla yakalayamayız.

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