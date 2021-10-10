SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Analar-Bacılar Kurultayı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Analar Bacılar Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin binasının önünde eyleme başlamıştır. Anneler nöbete girmişlerdir. İlk oturma gününden bugüne akdar süreç içerisinde korkuyu yenen pek çok anne katılmıştır. 22 Ağustos 2019 tarihinde ilk taş atılmış, iradeyi göstermiştir. Üçünncü yılına giren evlatlarını terörden kurtarmak isteyen, haklı ve cesur anaların sayısı artmıştır. Bu direniş ve eylem hali dalgalar halinde yayılmıştır. Dağa zorla, tehditle veya kaçırılanlardan 32'si dönmüştür. HDP PKK'nın ikmal organıdır. HDP'nin ön kapısından giren arkadan silahlanarak terörist kamuflajıyla çıkmaktadır.

HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır. HDP'nin kapatılması anaların yüreklerine su serpecektir.

Teröre yardım ve yataklık yapan güçler Türk milletinin sabrını test etmeye kalkışmasın. Biden yönetimi artık bir karar vermelidir. ABD terör örgütleri ile mi Türkiye ile mi müttefiktir?

Ayrıntılar geliyor...