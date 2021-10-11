Hrant Dink’in ailesine 1 milyon tazminat

Eski Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları, Hrant Dink'in öldürülmesi olayında İçişleri Bakanlığı'nın ağır hizmet kusuru ve objektif sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 500 bin TL maddi ve 1 milyon TL manevi olmak üzere toplam 1.5 milyon TL tazminat davası açmıştı.
MAHKEME İDAREYİ KUSURLU BULDU
İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Agos Gazetesi'nde yayınlanan bazı aşırı milliyetçi grupların tepkisine yol açan makaleler nedeniyle Hrant Dink'in hedef haline geldiği, yaşama hakkının açık ve yakın bir tehlike içerisinde bulunduğu, dolayısıyla da kendisinin talebini beklemeden koruma tedbirinin alınması gerektiğine dikkat çekerek Hrant Dink'in yaşama hakkının korunmasında idarenin hizmet kusuru bulunduğu noktasında kuşkuya yer bulunmadığına karar vermişti.
İDARE MAHKEMESİ 1 MİLYON 66 BİN TAZMİNATA KARAR VERDİ
Açıklanan nedenlerle İstanbul 6. İdare Mahkemesi, tazminat isteminin 466 bin 781 TL maddi, 600 bin TL manevi olmak üzere kabulüne, fazlaya ilişkin tazminat ve faiz isteminin reddine oy birliğiyle karar vermişti.