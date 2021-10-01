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    SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ operasyonu: JANA sorularını çalan 12 kişiye gözaltı kararı

    Son dakika haberi! FETÖ’nün Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında sınav sorularını alan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alınırken, firari 1 kişinin arandığı bildirildi.

    DHA
    FETÖ’nün sınav hırsızlarına operasyon

    Ankara'da 2012 yılında yapılan Jandarma Astsubaylık Sınavı'nda (JANA) FETÖ üyelerinin dağıttığı soruları alıp imtihanı kazanan 11 şüpheli, gözaltına alındı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2012'de yapılan Jandarma Astsubaylık Sınavı'nın sorularının, FETÖ/PDY üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.


    1 FİRARİ ARANIYOR
    Soruları alarak sınavı kazandığı belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 11 kişi gözaltına alınırken, firari 1 kişi aranıyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ operasyonu: JANA sorularını çalan 12 kişiye gözaltı kararı
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