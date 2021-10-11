Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da gençlerle bir araya geldi!

Başkan Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle buluştu.

Erdoğan, "Sizlerin enerjisi, sizlerin umudu vizyonu bize daha çok çalışma, hizmet üretme aşkı şevki veriyor. Hangi kuşaktan olursa olsun biz gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Bizimki TEKNOFEST kuşağı. Gençlere en çok yatırım yapan biziz. Bizim gençlerimizle sık ve samimi olmamızdan rahatsız duyduklarını anlıyorum. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın" dedi.

Gençlik merkezleriyle ilgili bir müjde de veren Erdoğan, "Bizim planımızda 24 saat açık olması vardır. Bunu döner dönmez arkadaşlarımla konuşacağım. Onları da 24 saat açık hale getiririz" diye konuştu.

TÜRKÜ SÖYLEDİ

Başkan Erdoğan, "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

"İkimiz bir fidanız" ve "Gül döktüm yollarına" şarkılarına da eşlik etti. Haftada 2-3 gün basketbol maçı yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bizim bir Mustafa Varank'ımız var, bana ulaşmaya çalışıyor, ama maalesef nal topluyor. '3'lük atıyorum' diyor ama bir şey attığı yok" dedi.