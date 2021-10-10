Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu: Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız

Erdoğan, "Adana'da genç kardeşlerimle samimi ve enerji dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım… Bu güzel buluşmayı bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından takip edebilirsiniz." ifadeleriyle paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımında gençlerin "Bizlerle baketbol maçı yapar mısınız" sorusunu yönelttiği görüldü.

Saat 21.00 itibariyle görüntüler televizyon kanalları üzerinden yayınlandı.

İşte Başkan Erdoğan ve gençler arasında geçen sohbete ilişkin detaylar...