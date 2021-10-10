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    • 10.10.2021 21:23
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    Başkan Erdoğan, Adana'da gençlerle buluştu: Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Bizimkisi Teknofest kuşağı" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan, Adana’da gençlerle buluştu

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adana'da gençlerle buluştu.

    Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden buluşmanın bir kısmını paylaştı.

    Erdoğan, "Adana'da genç kardeşlerimle samimi ve enerji dolu bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar sordu, ben cevapladım… Bu güzel buluşmayı bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımızdan ve televizyon kanallarından takip edebilirsiniz." ifadeleriyle paylaştı.

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımında gençlerin "Bizlerle baketbol maçı yapar mısınız" sorusunu yönelttiği görüldü.

    Saat 21.00 itibariyle görüntüler televizyon kanalları üzerinden yayınlandı.

    İşte Başkan Erdoğan ve gençler arasında geçen sohbete ilişkin detaylar...

    Başkan Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

    Ben bu yolda gençlerle yürüdüm ve gençlerle netice aldım. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olurken de gençlerleydim, Başbakanlık göreviminde de çalışma arkadaşlarımın büyük kısmı gençlerden oldu.

        Cumhurbaşkanı oldum işte yine gençlerleyim. Bir gün Külliye'ye yolunuz düşerse orada da çalışma arkadaşlarımızın çoğunun gençlerden oluştuğunu göreceksiniz. Gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Bizimkisi Teknofest kuşağı...
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