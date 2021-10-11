Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu serbest bırakıldı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan Tugay Odabaşıoğlu, partisinin toplantısında makam odasına Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını asanları kol ve bacaklarını kırmakla tehdit etti.
"BİZ ONLARIN ELLERİNİ KOLLARINI KIRMASINI BİLİRİZ"
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu ilk olarak partisinin Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda "Bazı Belediye Başkanları'mızın odalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı var. Gençlik kollarının çalışmalarını bölmeye çalışan var. Biz onların ellerini kollarını kırmasını biliriz" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A 'KATİL' DEDİ
Odabaşıoğlu'nun CHP'li başkana tehditler savurduğu ana ilişkin görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde Odabaşıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'katil' dediği görüldü.
Odabaşıoğlu konuşmasında, 'Bizi partinin üvey evlatları gibi görüp her türlü eleştirileri, en ağır eleştirileri sosyal medyada gerek yöneticilerimi arayarak, gerek gençleri arayarak bölmeye çalışanlara meydan bırakmayız. O eli kırmasını çok iyi biliriz. Sen nasıl CHP'yi eleştirirsin? 'Sen nasıl gezinin şehitlerinin katili Recep Tayyip Erdoğan'ın makam odasında fotoğrafını indiren CHP'li belediye başkanlarına laf edersin?' diyorum ve orada bir sessizlik oluyor.' şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TEHDİDİ VE HAKARETİ SÜRDÜRDÜ
Odabaşıoğlu skandal sözlerinden sonraki gün Denizli Honaz'da düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı'nda da Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu Toplantısı'nda sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu vurgulayarak "Beni o günkü sözlerimden dolayı eleştirenler, tepki gösterenler var. O günkü sözlerimin arkasındayım. Hatta ellerini kırmakla kalmam kafasını da kırarım" dedi.
SKANDAL SÖZLER SONRASI TUTUKLANDI
Skandal sözleri nedeniyle büyük tepki çeken Tugay Odabaşıoğlu Başkan Erdoğan'a hakaretten tutuklandı.
SERBEST BIRAKILDI
Odabaşıoğlu'nun avukatı Müjdat İlhan tarafından Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesine sunulan müvekkilinin tutuklanmasına yönelik itiraz dilekçesi kabul edildi.